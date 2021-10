'Batatinha Frita 1, 2, 3': Boneca de 'Round 6' em parque de Seul atrai fãs

Boneca gigante da série da Netflix 'Round 6', em parque de Seul Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

Uma réplica da boneca gigante da série sul-coreana Round 6 foi inaugurada nesta semana em um parque de Seul, dando aos fãs e curiosos a chance de experimentar um pouco de como é estar no mega sucesso da Netflix.

Younghee, uma boneca de quatro metros de altura vestida de laranja e amarelo, foi montada no Parque Olímpico de Seul na segunda-feira, 25, disse o representante da Netflix à Reuters.

Os visitantes do parque jogaram nesta terça-feira o jogo tradicional coreano mugunghwa ggoti pieotseubnida com música, que significa: mugunghwa (flor) floresceu, equivalente ao jogo "Batatinha Frita 1, 2, 3" da série.

"Eu realmente queria saber como é estar no jogo. É como se estivéssemos no jogo, ouvindo a música e vendo essa boneca", disse Sung Hye-jin, que nasceu nas Filipinas e mora em Seul, em frente à boneca.

De crianças a adultos e até cachorros, alguns visitantes do parque foram vistos vestindo moletons verdes com o número "456", semelhante aos trajes do personagem principal do drama.

"Eu realmente gostei da série, então vim aqui usando essa fantasia para o Halloween", disse Ko Dae-hwan, que mora da Coreia do Sul, vestido de verde.

Round 6 foi assistido por 142 milhões de residências desde sua estreia em 17 de setembro, ajudando a Netflix a adicionar 4,38 milhões de novos assinantes.

A boneca deve ficar exposta até 21 de novembro, de acordo com um funcionário do parque.