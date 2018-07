'Batalha dos Cozinheiros' estreia nesta terça na Record

Foto: Edu Moraes / Record

Estreia nesta terça-feira, 28, o novo reality show culinário da Record, a Batalha dos Cozinheiros, estrelado por Buddy Valastro.

Desta vez, 26 duplas de cozinheiros tentarão levar o prêmio de R$200 mil, totalizando 52 participantes no total. Mas as duplas não são formadas aleatoriamente: É necessário que hajam fortes relações afetivas entre os dois, como marido, esposa, amigos, pai e filha, e por aí vai, ressaltando ainda mais o caráter "íntimo" do programa, que deve ter como carro chefe o preparo de pratos caseiros.

Na primeira etapa, que vai ao ar nos primeiros dois episódios, haverão duelos eliminatórios entre as duplas. Quem perder, volta para casa, até que sobrem apenas 13 pares, que irão testar suas habilidades na cozinha de Buddy, e terão de superar diversos desafios temáticos, como Em Dupla, Em Família, Da Geladeira, entre outros.

No episódio de estreia, os participantes terão que preparar bons pratos com ingredientes surpresa em apenas meia hora.

O programa vai ao ar na Record às terças-feiras, após o Jornal da Record, que costuma terminar por volta das 22h30, e é reexibido no Discovery Home & Health, na TV Paga, às 21h40 de sexta-feira.