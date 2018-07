Baseada no traficante Pablo Escobar, 'Narcos' trará nova temporada

Foto: Divulgação

Após o sucesso dos filmes de Tropa de Elite, a dupla formada pelo diretor José Padilha e o ator Wagner Moura retomam a parceria depois de breve experiência pelo cinema de Hollywood.

O série Narcos estreou em 2015 e foi muito bem-sucedido em sua primeira temporada, tanto que é grande a expectativa pelo novo conjunto de episódios, que estão sendo gravados na Colômbia.

A trama conta a história de Pablo Escobar, um dos maiores traficantes de todos os tempos, mostrando sua ascensão que levou as drogas do cartel colombiano aos Estados Unidos, a relação com os políticos e a perseguição do departamento de repressão a narcóticos norte-americano ao criminoso.

Veja 'Narcos' na Netflix.