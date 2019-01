'Barrados no Baile' ganhará remake com o elenco original

Elenco original de 'Barrados no Baile', série de muito sucesso nos anos 1990. Foto: Divulgação/Worldvision Enterprises

Os fãs de Barrados no Baile podem se preparar porque vem novidade por aí. A série de grande sucesso dos anos 1990 ganhará remake e com direito a grande parte do elenco original.

Apesar disso, a produção não será uma continuação da história. Segundo informações do site TV Line, fontes ligadas ao projeto revelam que será uma espécie de documentário-falso, mostrando os rumos que os atores tomaram após o fim do seriado.

A nova versão de Barrados no Baile irá contar como cada um dos atores 'se esforça' para dar continuação à trama. Do elenco original, Jason Priestley tem presença garantida. Ele foi o galã Brandon. Aos 49 anos, o ator participou das séries Private Eyes, How I Met Your Mother e CSI.

Além dele, a nova versão de Barrados no Baile terá: Ian Ziering, como Steve, Brian Austrin Green, como David, Gabrielle Carteris, como Andrea, Tori Spelling, como Donna e Jennie Garth, como Kelly.

Outros dois atores que faziam parte do elenco original estarão de fora: Luke Perry, o Dylan, e Shannen Doherty, a Brenda. A atriz descobriu que estava com câncer de mama e teve de sair da série.