Barbie Ferreira não irá retornar para a terceira temporada de 'Euphoria'

A atriz Barbie Ferreira, em cena da série 'Euphoria' Foto: HBO

A personagem Kat, de Euphoria, não voltará para a terceira temporada da série. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24, nas redes sociais da intérprete da personagem, Barbie Ferreira.

Nos stories, a atriz disse que espera que muitos tenham se visto em sua “personagem muito especial e enigmática” e que espera que os fãs tenham sentido o carinho com o qual ela a interpretou.

“Depois de quatro anos vivendo essa personagem muito especial e enigmática que é Kat, tenho que dar um adeus muito triste. Espero que muitos tenham se visto nela como eu me vi e ver sua jornada até quem ela é hoje tenha te trazido alegria", escreveu Barbie.

"Coloquei muito carinho e amor nela e espero que vocês tenham sentido isso. Te amo, Katherine Hernandez”, concluiu a artista. A HBO Max ainda não anunciou oficialmente quando a série deve retornar com novos episódios, mas a expectativa é que seja no final de 2023 ou no início de 2024.