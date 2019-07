Barata sobe em pescoço de repórter durante ao vivo; assista

Barata sobe no pescoço de repórter Foto: Reprodução de TV Clube (2019)

O vídeo em que o repórter Jorge Talmon, da TV Clube, afiliada da Record TV em Recife, Pernambuco, é surpreendido com uma barata subindo em seu pescoço durante uma reportagem ao vivo na última quinta-feira, 25, viralizou nas redes sociais.

No momento, Jorge entrevistava o pedreiro Sivaldo Freitas no bairro do Jardim Fragoso, em Olinda, para saber o impacto que fortes chuvas tinham causado na casa de sua família.

Após alguns segundos andando em sua camisa, a barata passa a ir em direção ao pescoço do jornalista, antes de voltar à sua roupa e ser jogada para longe pela moradora Fabiana Conceição, que também acomanhava a reportagem, com uma criança no colo.

Jorge Talmon falou sobre a repercussão do vídeo e revisitou o local onde o fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 26. Segundo ele, seu apelido virou "o homem da barata" na região.

"Eu sei que a baratinha repercutiu muito, mas voltei hoje em Jardim Fragoso pra mostrar por quê a baratinha existiu. [...] Teve barata, foi engraçado, mas a família do seu Sivaldo tá numa situação que só Deus ajuda", afirmou.

Stories publicados por Jorge Talmon, o 'homem da barata' Foto: Instagram / @jorgetalmon

Na sequência, mostrou entulho com pedaços de madeira e lixo espalhados pela região, além de poças de água dentro da própria residência da família do pedreiro, que teria perdido também objetos de valor como uma televisão, além de uma geladeira, que não se sabe se vai voltar a funcionar ou não.

Confira abaixo o vídeo em que a barata sobe no pescoço do repórter Jorge Talmon, ao vivo, e, em seguida, um registro do retorno do jornalista ao local em que o fato ocorreu:

