'Bandida perigosa': cadela rouba ração para alimentar outros cachorros

Mel foi pega em flagrante roubando potes de ração Foto: Reprodução de cena do Cidade Alerta/Record TV

Com um tom sério e trilha policialesca, uma reportagem do programa Cidade Alerta, da Record TV, mostrou a história da 'ladra' Mel, uma cadelinha do Paraná de alma solidária.

Rosângela, dona de uma farmácia, tem o hábito de colocar um pote de ração na frente de seu estabelecimento todos os dias, para matar a fome dos cachorros de rua. Mas começou a se irritar pelo fato de os potes sumirem e decidiu ir atrás da identidade do bandido.

Ao consultar as câmeras de segurança, Rosângela se surpreendeu: uma cadelinha chamada Mel era a responsável pelos crimes.

Na reportagem, mostrou-se uma cena em que Mel analisa a área antes de agir. Quando percebe que não corre riscos, ela agarra o pote de ração pela boca e o leva embora.

O programa conseguiu encontrar o dono de Mel, que disse que a cachorra roubava a comida para levar aos 'amiguinhos'. Assista: