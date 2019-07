Band comunica que analisará polêmica de Fogaça 'com profundidade'

Henrique Fogaça, jurado do 'MasterChef Brasil'. Foto: Instagram / @henrique_fogaca74

A Band divulgou uma nota por meio de sua assessoria na tarde desta quarta-feira, 3, se posicionando sobre a recente polêmica envolvendo Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil.

No comunicado, a emissora afirma ter tomado conhecimento das recentes "declarações proferidas pelo chef nas redes sociais", e que elas "não expressam, de forma alguma, a posição da Band, que se pauta no respeito às crenças e sem preconceito em relação aos credos".

"Ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal do chef Henrique Fogaça, a Band irá analisar o caso, com profundidade, depois de ouvi-lo", encerra a nota.

Entenda a polêmica envolvendo Henrique Fogaça

Na última sexta-feira, 28, Fogaça postou uma foto em que aparecia ao lado de duas freiras, utilizando uma camisa estampada com duas mulheres vestidas como freiras se beijando. Posteriormente, a publicação foi deletada, e o cozinheiro pediu desculpas.

"Gostaria de me retratar a vocês sobre a foto que pus no Instagram e pedir desculpa a toda a igreja católica, aos cristãos. Para quem não sabe, eu fui batizado na igreja católica, [assim como] toda a minha família", desculpou-se Fogaça em vídeo na última segunda-feira, 1º.

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela Band sobre Henrique Fogaça:

"O Grupo Bandeirantes tomou conhecimento das declarações proferidas pelo chef Henrique Fogaça nas redes sociais.

Referidas declarações, feitas no âmbito das redes sociais do chef, não expressam, de forma alguma, a posição da Band, que se pauta no respeito às crenças e sem preconceitos em relação aos credos, etnias, sexos, raças, vertentes políticas e ideológicas.

Ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal do chef Henrique Fogaça, a Band irá analisar o caso, com profundidade, depois de ouvi-lo."

