Band anuncia Rick Bonadio como primeiro jurado do 'X Factor Brasil'

O renomado produtor Rick Bonadio será um dos 4 jurados do programa. Foto: Valéria Zopello/Divulgação

O empresário e produtor Rick Bonadio foi confirmado como um dos jurados da versão brasileira do reality show musical The X Factor. A atração tem estreia prevista para agosto e vai ser exibida em território nacional pela Band.

"Sempre gostei do formato do X Factor. O programa trabalha o artista como ele é, respeitando suas característica e tirando dele o seu melhor. Quando anunciaram a produção do programa no Brasil, pensei comigo: esse eu tenho vontade de fazer. Quando a Band me procurou, de cara falei que toparia”, disse Bonadio em comunicado oficial enviado pela emissora.

Bonadio já foi jurado do reality Ídolos, possui cinco prêmios Grammy e revelou artistas como Los Hermanos e Luiza Possi. Ele é o primeiro dos quatro técnicos que irão compor painel do programa - os outros três nomes serão anunciados nos próximos dias. O comando da atração ficará por conta da atriz Fernanda Paes Leme.

A atração tem estreia prevista para agosto deste ano. Foto: Valéria Zopello/Divulgação

“Os candidatos precisam ter muita vontade de vencer, isso é essencial para entrar no programa. Se eles têm esse sonho e acreditam neles mesmos, a chance de participar é grande”, declara Rick, como dica para quem deseja participar da competição musical.

O X Factor foi criado pelo produtor musical Simon Cowell e revela fenômenos da música, através de competições temáticas ao longo da atração. Little Mix, Leona Lewis, Fifth Harmony e One Direction são alguns dos nomes de sucesso revelados pelo programa, que também é muito comentado nas redes sociais e web.

Nas redes sociais, o público reagiu à confirmação de Rick Bonadio como um dos jurados da bancada:

rick bonadjio não fez nada de bom na vida depois do DOGÃO É MAU — Léo de França (@leodefranca) June 2, 2016

Rick bonadio jurado?? KKKKKKKKKKK virou idolos pelo amor de Deus — Ivinão (@iv1ny) May 23, 2016

Vai ter X Factor na Band e Rick Bonadio será um jurado. N~~AÃÃÃOAOO — Allan [inaudível] (@allanzico) June 2, 2016