Band anuncia estreia de novo programa de Zeca Camargo

O apresentador Zeca Camargo Foto: Raphael Dias / Globo / Divulgação

A Band anunciou a estreia do novo programa de Zeca Camargo para a próxima quinta-feira, 7, às 22h45.

A divulgação de Zeca pelo Brasil foi feita em vídeo com a programação de verão da emissora, mostrando novidades também em programas de apresentadores como Edu Guedes e Glenda Kozlowski. As gravações foram realizadas no Rio Grande do Norte.

Assista abaixo ao vídeo com trecho de Zeca pelo Brasil, novo programa de Zeca Camargo na Band: