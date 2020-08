'Bake Off Brasil' estreia hoje; veja quem são os participantes

Beca Milano, Nadja Haddad e Olivier Anquier na 6ª temporada do 'Bake Off Brasil' Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

A 6ª temporada do Bake Off Brasil - Mão na Massa, reality show culinário do SBT, estreia neste sábado, 15, às 22h30.

O programa será apresentado por Nadja Haddad e contará com Olivier Anquier e Beca Milano como avaliadores. Chris Flores fará participações eventuais na apresentação, já que Ticiana Villas Boas foi afastada por licença médica durante as gravações.

A 6ª temporada do Bake Off Brasil terá 18 episódios. Ao todo, serão 16 participantes concorrendo pelo título de "melhor confeiteiro amador do Brasil".

Confira na galeria abaixo quem são os participantes da 6ª temporada do Bake Off Brasil

Em 2019, Karoline foi a grande campeã da 5ª edição do programa no País. Recentemente, a vencedora da versão argentina do reality show perdeu o título por omitir informações na sua inscrição.

O Bake Off Brasil também é reprisado no canal pago Discovery Home & Health, a partir do próximo dia 21 de agosto, sexta-feira, às 22h20.