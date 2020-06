'Bacurau' tem transmissão online grátis no YouTube; como assistir

Cena do filme 'Bacurau', com Sônia Braga Foto: Victor Jucá

Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho que venceu o prêmio do júri do Festival de Cannes em 2019, será transmitido em uma sessão grátis em formato de live no YouTube. Será possível assistir ao longa a partir das 20h desta quinta-feira, 18.

Segundo o canal Telecine, que disponibilizará a transmissão de Bacurau em parceria com a Vitrine Filmes, a exibição é em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, 19 de junho, e terá participação do elenco no chat do YouTube.

Para assistir Bacurau na live online no YouTube, acompanhe pelo link abaixo, a partir das 20h: