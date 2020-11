'Bacurau': Silvero Pereira comemora exibição do filme na 'Tela Quente'

Silvero Pereira no filme 'Bacurau' Foto: Instagram / @silveropereira

O ator Silvero Pereira falou sobre a exibição do filme Bacurau, que vai ao ar na Tela Quente desta segunda-feira, 30, na Globo.

O ator comemorou a oportunidade de a obra ser divulgada na TV aberta e fez referência ao personagem que interpreta na novela A Força do Querer, cuja reprise vai ao ar antes do filme.

"Esse momento chegou. Agora o Brasil inteiro vai conhecer Bacurau em Tela Quente! Hoje, depois de Elis Miranda, depois de Nonato, tem Lunga", escreveu.

Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, diretores do filme, também falaram ao Estadão sobre a exibição do longa na TV aberta (leia mais aqui).

“Ver Bacurau passar na Tela Quente significa que esse filme pernambucano faz parte do Brasil, da conversa e da cultura brasileiras. Com audiência estimada em 40 milhões de espectadores, espero que Bacurau sugira aquela sensação que eu tive quando era criança e vi O Planeta dos Macacos na Globo. Um filme que me fez ter vontade de sonhar acordado", disse Kleber.

Já Dornelles comentou: “É um desdobramento muito especial e único na carreira de Bacurau, porque ele vai estar no mesmo espaço que normalmente Hollywood ocupa há décadas. E Bacurau é filme feito em Pernambuco, é um filme muito livre no sentido de que não obedece a certas fórmulas do mercado."

"Estou muito curioso para ver as reações desse público tão grande e diverso da Tela Quente, que vai assistir a um filme bem diferente. E o Brasil todo é muito diverso e a comunidade de Bacurau também é. Vai ser uma grande aventura e eu acho que vai ser muito divertido, muito massa”, concluiu.

Confira as postagens feitas por Silvero Pereira abaixo:

Bacurau na Tela Quente

O longa de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, que conta com atuação de Silvero Pereira, recebeu diversas premiações, sendo laureado com o prêmio do júri no Festival de Cannes, vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e considerado melhor filme no 29º Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga.

Bacurau será exibido nesta segunda-feira, 30, após a reprise de A Força do Querer, na Tela Quente, da Globo.