Avenida Paulista terá flash mob em homenagem a Freddie Mercury neste domingo

Encantador de multidões. O ator Rami Malek como o líder do Queen Foto: 20TH CENTURY FOX

Em comemoração ao lançamento de Bohemian Rhapsody nas plataformas digitais, a Fox Home Entertainment e a Universal Music Brasil realizam neste domingo, 3, um flash mob na Avenida Paulista, em São Paulo, em homenagem à banda Queen e ao seu líder Freddie Mercury.

A ação faz parte do movimento #STOMPFORQUEEN, lançado mundialmente no dia 15 de janeiro nas redes sociais e, além de promover um grande tributo à banda, tem como objetivo incentivar doações para a instituição Mercury Phoenix Trust, criada em 1992, para combater a aids e dar apoio a pacientes.

Os fãs podem participar postando vídeos em suas redes sociais usando a hashtag do movimento. Os vídeos farão parte de um grande tributo virtual à banda, que será convertido pelos organizadores em doações para a instituição.

A ação na Avenida Paulista ocorre neste domingo, entre o prédio da Fiesp e o Masp, às 12h, e contará com a apresentação dos integrantes do Fit Dance - o principal canal de dança no YouTube.

Para quem ainda não conferiu Bohemian Rhapsody no cinema, a boa notícia é que o filme chega às plataformas digitais na próxima quinta, 7.