‘Avenida Brasil’: Globo confirma reprise da novela em ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Adriana Esteves e Débora Falabella em cena de 'Avenida Brasil'. Foto: Reprodução/ TV Globo

A TV Globo anunciou neste sábado, 14, que irá reprisar a novela Avenida Brasil a partir de outubro, no Vale a Pena Ver de Novo.

Escrita por João Emanuel Carneiro, e dirigida por Amora Mautner e José Luiz Villamarim, a história foi baseada no desejo de vingança de Nina, interpretada por Débora Falabella.

O perfil oficial da TV Globo no Twitter publicou com destaque a reprise da novela.

“Confirmado! Vamos matar a saudade de Avenida Brasil em outubro”, é a legenda da foto em que aparece a atriz Adriana Esteves no papel de Carminha.

Após a morte de seu pai, papel de Tony Ramos, Nina foi abandonada ainda quando criança em um lixão próximo a Avenida Brasil, na zona norte do Rio, pela madrasta Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Nina, depois, acabou sendo adotada por um casal de argentinos, mas cresceu determinada a voltar ao país de origem e punir seu algoz. Quando volta ao Brasil, encontra Carminha casada com o jogador de futebol Tufão, no papel de Murilo Benício.

A produção foi exibida há sete anos. A fotografia e a linguagem dos personagens - que quase sempre exibiam uma ostentação de uma família emergente - chamaram atenção do público na época.

A novela fez tanto sucesso que foi transmitida em 106 países e dublada em 14 línguas diferentes. A abertura tinha como trilha sonora uma versão brasileira feita pelo cantor Latino do ritmo africano kuduro.

Assista ao vídeo:

Após o anúncio da TV Globo da reprise de Avenida Brasil em Vale a Pena Ver de Novo, os internautas vibraram com a notícia, publicando memes e trechos da novela.

AVENIDA BRASIL NO VALE A PENA VER DE NOVO AAAAAAAA ESSE MOMENTO É MEU pic.twitter.com/d9Kfhltigb https://t.co/rGITXnsFGz — jão (@televijao) September 14, 2019

Avenida Brasil = TUDO PRA MIM pic.twitter.com/85pvhyKoxT — jão (@televijao) September 14, 2019

O brasileiro que nesses 9 meses só ficou vendo noticia ruim finalmente viu uma notícia boa: #AvenidaBrasil sendo reprisada no Vale a pena ver de novo.pic.twitter.com/swhPIl7aiu — Tati Lula Livre ?????? (@Tatiana43796408) September 15, 2019

avenida brasil é memorável demais pic.twitter.com/DmAxryezvM — josiahs (@josiahstv) September 14, 2019

Avenida brasil vai voltar// lembrei q estudo de tarde #AvenidaBrasil pic.twitter.com/RPTyi5WmKy — K (@kaarina5940) September 15, 2019