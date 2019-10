'Avenida Brasil': Débora Falabella relembra cena favorita na novela

Murilo Benício também está escalado para 'Amor de Mãe', no entanto informações sobre seu personagem ainda não foram divulgadas. A previsão de estreia do folhetim é para novembro. Enquanto isso, é possível acompanhar Benício no filme 'O Animal Cordial' (2018), suspense comandado por Gabriela Amaral Almeida, no qual ele vive o protagonista Inácio, dono barra pesada de um restaurante de classe média

Foto: Califórnia Filmes/ Divulgação