'Avatar 2': Título e primeiro teaser são divulgados em conferência

Tony Chambers, vice presidente executivo da distribuição teatral dos estúdios Walt Disney, falando sobre o filme 'Avatar: The Way of Water' durante a 'CinemaCon 2022', em 27 de abril de 2022. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

A tão aguardada sequência de Avatar, lançado em 2009, finalmente ganhou um título oficial. A produção vai se chamar Avatar: The Way of Water (em tradução livre, Avatar: O Caminho da Água).

A Disney, responsável pelo longa, revelou a novidade durante a CinemaCon, de acordo com o portal Deadline.

O produtor Jon Landau disse que cada uma das quatro sequências planejadas de Avatar terá uma história específica, com início, meio e fim, contudo, "No entanto, quando você olhar para todos eles ao mesmo tempo, verá que são também uma única saga épica", afirmou o produtor.

Avatar: The Way of Water tem previsão de estreia para 16 de dezembro de 2022. Se for bem-sucedido financeiramente, há planos para o lançamento de mais três sequências até 2028.

O teaser exibido na CinemaCon mostra que Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) agora têm filhos.

Novas criaturas ainda foram apresentadas no teaser, como uma espécie de peixe voador no qual os Na'Vi montam, e uma baleia que se comunica com eles embaixo d'água.

Na conferência, a Disney também anunciou que o primeiro trailer completo de Avatar: The Way of Water será lançado nos cinemas junto com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que tem previsão de estreia para cinco de maio.

O elenco da sequência contará ainda com a atriz Kate Winslet, que viveu a eterna Rose em Titanic (1997), dirigido por James Cameron, que também assina a direção dos dois longas de Avatar.

Relembre o trailer do primeiro filme lançado em 2009: