Autor de remake de 'Pantanal' lamenta incêndios: 'assombroso'

Pantanal enfrenta a maior série de queimadas das últimas duas décadas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Foto: Dida Sampaio/ Estadão

Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa que está escrevendo a nova versão da novela Pantanal, anunciada pela Globo no início de setembro, usou seu Instagram para falar sobre os incêndios que atingem a região do Pantanal atualmente.

"É impossível deixar qualquer tema sobrepor a importância do que vem acontecendo neste exato momento no Pantanal. O fogo já consumiu cerca de 16% do bioma pantaneiro do começo de setembro para cá. Isso é simplesmente assombroso!", escreveu.

Em seguida, citou o remake: "Essa adaptação visa lançar luz sobre questões e debates sensíveis para a sociedade ao longo da trama, buscando, além do mero entretenimento, propor, quem sabe, uma reflexão importante para o Brasil."

"Tenho fé que atores, atrizes e músicos não estarão em extinção quando esse dia chegar, mas de nada adiantará tanto talento reunido se não houver Pantanal", encerrou.

Confira a postagem de Bruno Luperi, autor de Pantanal, abaixo:

