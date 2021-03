Augusto Nunes assume como âncora do Jornal da Record News

Augusto Nunes é o novo âncora do noticiário noturno da Record TV Foto: Edu Moraes / Record TV

O Grupo Record anunciou pelo Portal R7 que Augusto Nunes substituirá Heródoto Barbeiro como novo âncora do Jornal da Record News, de segunda a sexta, às 21h. Os dois jornalistas seguem com suas demais funções no grupo.

Heródoto Barbeiro, 74, continua no programa jornalístico como comentarista e mantém seu blog no R7. Augusto Nunes, 71, segue no comando da Direção de Conteúdo e colunista do R7 e como comentarista do Jornal da Record, função que exerce desde sua contratação, em outubro de 2019.

Nunes afirmou que está fascinado pela nova experiência. “A inquietação criativa é uma das inúmeras virtudes que explicam porque a Record TV é sempre contemporânea do mundo ao redor. Sou fascinado por experiências inovadoras. E é uma honra participar de um time que se reinventa o tempo todo”, disse o apresentador.

O vice-presidente de Jornalismo da Record TV, Antonio Guerreiro, conta com o talento de Augusto para integrar as mídias do grupo. “A chegada do Augusto Nunes ao JRNews reforça a vocação transmídia que o telejornal tem desde o seu início, integrando ainda mais a redação com o Portal R7, dirigido por ele”, afirmou Guerreiro.