‘Atypical’ é renovada para 4ª e última temporada; assista teaser

Cena da terceira temporada da série 'Atypical' Foto: Netflix / Divulgação

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 24, a renovação da série Atypical para uma 4ª temporada, que também será a última. A série conta a história de Sam, um jovem com 18 anos que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Lançada em 2017, a série conta com três temporadas, cada uma com dez episódios. A 2ª temporada foi lançada em setembro de 2018, e a 3ª leva de episódios em novembro de 2019. Ela foi criada e escrita por Robia Rashid.

“A 4ª e última temporada de Atypical logo, logo chega. Eu estou tentando não ficar ansiosa pra saber desse final”, diz uma publicação da Netflix. Junto com o anúncio, a empresa também lançou um teaser da nova temporada.

A quarta e última temporada de @Atypical logo logo chega. Eu tô tentando não ficar ansiosa pra saber desse final pic.twitter.com/uL1Dg1rKzn — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 24, 2020

“Boa segunda-feira!” (Irei processar toda essa situação de última temporada depois)”, disse a atriz Amy Okuda, que interpreta a terapeuta de Sam, vivido por Keir Gilchrist. “Este show me trouxe entusiasmo, comunidade e propósito, e espero que ele tenha feito o mesmo por vocês”, disse Brigette Lundy-Paine, que vive a irmã de Sam.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais