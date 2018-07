Atriz de 'Modern Family' fala sobre ter usado vestido 'chique demais' para evento

Ariel Winter na exibição do capítulo final da oitava temporada. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Na última quarta-feira, 3, aconteceu um evento para marcar o fim da oitava temporada de Modern Family e todo o elenco estava presente. Uma das atrizes, Ariel Winter, se destacou nas imagens por estar usando um vestido cheio de pedrarias e brilho - muito diferente dos outros artistas, que usavam roupas casuais.

Elenco de 'Modern Family'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Após receber críticas pelo traje escolhido, Ariel usou suas redes sociais para se defender. "Por que as pessoas ligam que eu não me vesti casualmente como todo mundo para o evento? Por que eu tenho que ser como todo mundo? Por que vocês não podem apenas deixar as pessoas se sentirem bem sobre elas mesmas e fazer o que elas quiserem? Vistam o que quiserem, pessoal", disse ela num post no Instagram.