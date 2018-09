Atriz e apresentador da Globo vão à gravação do Troféu Imprensa

Premiação vai ocorrer neste domingo, 4 Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Sérgio Chapelin e Vanessa Giácomo deixaram Marina Ruy Barbosa com inveja e participaram da gravação do Troféu Imprensa 2018. Conforme informado anteriormente, a atriz queria ir à cerimônia, mas foi impedida por estar atualmente em uma novela no ar.

O E+ já havia divulgado que os dois haviam recebido a permissão da Globo para participar, mas sua presença só pôde ser confirmada após a gravação da cerimônia nessa terça-feira, 27. Cleo Pires, outra liberada pela emissora, não compareceu.

O Troféu Imprensa foi criado em 1958 e premia as personalidades que mais se destacaram na TV e na música no ano anterior. Os três mais votados pelo público em cada categoria são avaliados pelo júri da cerimônia, que decide os ganhadores. Há também a entrega do Troféu Internet para as personalidade escolhidas pelos próprios internautas.

A edição deste ano contará, também, com Eliana, Patricia Abravanel, Joelma, Silvia Abravanel, Danilo Gentili, Roberto Cabrini, Guilherme Winter, Carlos Alberto de Nóbrega e Wesley Safadão.

Silvio Santos ganhou seu primeiro Troféu Imprensa de melhor animador de TV em 1969. Desde então, foi o que mais recebeu o troféu, sendo 28 pessoais e 20 do Programa Silvio Santos.

O Troféu Imprensa 2018 vai ao ar neste domingo, 4.

