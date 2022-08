Atriz de 'The Office' relembra improviso de Steve Carell: 'Eu me segurei para não rir'

Em um dos episódios da segunda temporada de 'The Office', Steve Carell improvisou uma cena durante uma 'Olimpíada' no escritório. Foto: NBC

Kate Flannery, a atriz que interpretava Meredith na série The Office, falou sobre os bastidores de um dos momentos mais icônicos da produção americana.

Kate participou do podcast Inside of You, apresentado pelo ator Michael Rosenbaum, e, ao ser perguntada sobre quem era o ator mais engraçado da série, contou sobre um improviso de Steve Carell.

Carell atuou como o protagonista Michael Scott até a sétima temporada. Michael era o chefe da empresa de papel Dunder-Mifflin e, com um humor que gerava constrangimento entre os outros personagens, se tornou uma das figuras mais emblemáticas das séries.

Durante o terceiro episódio da segunda temporada, chamado de Olimpíadas do Escritório, os personagens Jim e Pam aproveitam a ausência do chefe para criarem uma competição usando itens de escritório.

No final do dia, Michael retorna à empresa e os funcionários resolvem homenagear o chefe com uma "medalha de ouro" feita de clipes de papel e tampas de iogurte.

Com caixas de papelão, eles criam um "pódio" com os vencedores e, no momento em que o tema das Olimpíadas é tocado, Michael se emociona.

Kate relatou, porém, que a reação foi totalmente improvisada por Steve Carell e não estava no roteiro. "Foi tão divertido. Eu me segurei para não rir e estragar a cena", contou.

A atriz ainda elogiou o desempenho de Carell como ator ao longo da série. "Ele é um excelente ator e sempre tem cinco ideias diferentes na cabeça sobre como fazer algo. É difícil o suficiente ter uma ou duas, mas ele consegue fazer isso ser natural", disse.

The Office é a adaptação americana de uma série britânica protagonizada por Ricky Gervais. A produção, realizada no formato de pseudodocumentário, foi uma das responsáveis por popularizar o gênero, se tornando uma das comédias mais reconhecidas mundialmente.

No Brasil, The Office está disponível na plataforma da Amazon Prime Video, da HBO Max e do Star+.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais