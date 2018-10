Atriz de 'Jesus' se inspira em David Bowie para viver Satanás

A atriz Mayana Moura, que vive Satanás em 'Jesus'. Foto: Instagram / @mayanamouraoficial

A atriz Mayana Moura, que interpreta o personagem Satanás, antagonista da novela Jesus, da Record TV, revelou em seu Instagram, nesta sexta-feira, 26, que se inspira em David Bowie para dar vida ao personagem demoníaco.

"Sempre me perguntam como me preparei para o meu personagem. Aqui vai uma de minhas referências: David Bowie no filme Labyrinth [Labirinto - A Magia do Tempo, no Brasil]", contou.

Em seguida, explicou os motivos: "Ele aparece e desaparece, não é desse mundo e tem aquela elegância minimalista."

O cantor David Bowie morreu em janeiro de 2016, após um ano e meio lutando contra um câncer (leia mais aqui).