Atriz de ‘Game of Thrones’ foi proibida de lavar o cabelo durante gravações da série

Sophie Turner interpreta Sansa Stark em 'Game of Thrones'. Foto: HBO/Divulgação

A atriz Sophie Turner, que dá vida à personagem Sansa Stark em Game of Thrones, revelou que foi proibida de lavar o cabelo durante as gravações da 5ª temporada da série. Em entrevista à revista InStyle, a jovem de 22 anos confirmou os boatos de que alguns atores da série não podiam lavar o cabelo, justamente para deixá-lo com aparência de sujo na trama.

“Bom, nas primeiras temporadas eu podia lavar meu cabelo porque eu era uma jovem garota aristocrática. A partir da quinta temporada, eles começaram a me pedir para não lavar o cabelo e era muito nojento. Agora eu uso peruca, então posso lavar o cabelo quando quiser, o que é ótimo. Mas sim, por alguns anos eu vivi com o cabelo oleoso”, afirmou.

Naturalmente loira, Sophie também explicou que precisava tingir o cabelo de ruivo para interpretar Sansa. As tinturas prejudicaram a saúde de seu cabelo, então a atriz passou a usar perucas para viver a personagem.