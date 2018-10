Atriz de ‘13 Reasons Why’ quer que nova temporada fale sobre aborto

A atriz Anne Winters, que intepreta Chloe em '13 Reasons Why'. Foto: Reprodução/Netflix

Detalhes de uma nova temporada de 13 Reasons Why não foram revelados, mas uma das atrizes, Anne Winters, que interpreta a estudante Chloe, gostaria que o aborto fosse um dos temas centrais da trama. Os fãs da série poderão conferir novos episódios somente em 2019, na Netflix.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, a atriz falou sobre as expectativas dela a respeito da terceira temporada da trama, que já está em produção. “Aborto deveria ser um assunto. Eu não sei se ela (Chloe) deveria fazer ou não. Eu vou deixar essa para as roteiristas. Mas eu acho que isso definitivamente deveria ser discutido”. Anne aproveitou a deixa de que a personagem dela está grávida do namorado para abordar a questão.

Além de Anne Winters, o elenco da nova temporada de 13 Reasons Why é composto pelos atores Dylan Minette, Brandon Flynn, Alisha Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid e Ross Butler.