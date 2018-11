Atores ficam nus durante edição de ‘Amor e Sexo’, na TV Globo

O ator e comediante Edu Sterblitch. Foto: Instagram/@sterblitch

Os atores Edu Sterblitch e José Loreto tiraram a roupa durante a edição de Amor e Sexo desta terça-feira, 13, na TV Globo. Apresentado por Fernanda Lima, o programa vem sendo alvo de críticas de internautas desde o primeiro episódio da nova temporada.

Na noite desta terça, a proposta era falar sobre o elevado número de fotos de pessoas nuas que são trocadas entre internautas nos celulares e pelas redes sociais.

O ex-integrante do Pânico, da Band, Edu Sterblitch, ficou completamente nu enquanto cantava a música Pelados em Santos, do Mamonas Assassinas. As câmeras não pegaram a parte da frente do corpo do ator. Em outro momento do programa, o ator José Loreto entrou em uma cabine e fotografou a própria imagem sem roupa.

Muita gente comentou nas redes sociais durante o programa. No Twitter, internautas se manifestaram sobre a nudez com críticas e elogios ao tema abordado.

O lado triste de assistir Amor e Sexo é perceber que assuntos tão naturais como nudez e sexo ainda chocam e incomodam tanto quanto na Idade Média em pleno ocidente de 2018#AmorESexo — Luiz Filhozzi (@filhotti) 14 de novembro de 2018

E a família tradicional Brasileira piraaaaaaaaaa. Amor e Sexo isso não é um programa qualquer, é um ato político. Adoroooooooooo.#amoresexo #FernandaLima — robsonrois (@robsonrois) 14 de novembro de 2018

Galerinha achando que tá quebrando tabu com pelados no #AmorESexo. Alguém avisa pra eles que a nossa geração assistia Lagoa Azul às 3 horas da tarde! O problema de vocês não é nudez, o problema de vocês é cafonice ideológica mesmo! Cresçam! — Priscila Costa (@PriscilaBCosta_) 14 de novembro de 2018

Na semana passada, a apresentadora Fernanda Lima foi vítima de ataques ofensivos após discurso de abertura do programa. “Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chama de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca”, disse.