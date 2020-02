Atores e Warner entram em acordo sobre especial de 'Friends', diz site

Elenco original de 'Friends' Foto: Reprodução/ NBC Universal

As negociações para um reencontro de Friends renderiam uma novela. Depois de o Diretor de conteúdo da HBO Max, Kevin Reilly, dizer, em janeiro, que o projeto continuava sendo um "talvez", nesta quinta, 6, o site Deadline publicou que o elenco e a Warner Bros fecharam um acordo sobre o especial da série no serviço de streaming.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry receberiam de 3 a 4 milhões de dólares para fazer um especial de uma hora.

Um tuíte publicado por Matthew Perry, conhecido pelo papel de Chandler Bing, deixou os fãs animados. "Grandes novidades chegando", postou o artista.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

No entanto, nesta quinta, 7, Perry criou uma conta no Instagram deixando a dúvida se sua entrada nessa rede social era a notícia a qual se referia no Twitter.

A série completou 25 anos em 2019.