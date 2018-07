Atores de 'The O.C.' se reencontram em gravação de série

A série 'The O.C' foi sucesso nos anos 2000 Foto: Warner

O último episódio de The O.C foi ao ar nos Estados Unidos há 10 anos, mas parece que os fãs do seriado jamais vão superar o término da trama. Por isso, a internet ficou bastante nostálgica quando Rachel Bison, que deu vida para Summer Roberts, postou em seu Instagram nesta segunda-feira, 13, uma foto que registra o seu encontro com Chris Carmack, o Luke Ward do enredo dos anos 2000.

Os dois atores se reencontram nas gravações da série Nashville, que conta a história de duas estrelas da música country, uma em ascensão e outra em declínio.

"Bem-vinda à Nashville, v@#!*! E é assim que fazemos em Tennessee", escreveu Rachel na rede social. O personagem de Chris, Luke Ward que teve um relacionamento com Marissa Cooper, tinha uma fala semelhante no drama juvenil: "Bem-vinda ao O.C., v@#!*! E é assim que fazemos em Orange County".

" welcome to Nashville B****......this is how it's done in Tennessee" @realcarmack #propergreeting #nashvillecmt Uma publicação compartilhada por @rachelbilson em Mar 13, 2017 às 6:47 PDT

Rachel Bison, que era uma das protagonistas em O.C, agora integra o elenco de Nashville, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre seu personagem. Chris Carmack interpreta, atualmente, o cantor country Will Lexington.

