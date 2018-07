Atores de 'Os 13 Porquês' estão no Brasil e, claro, rodeados de fãs

Christian Navarro e Brandon Flynn no Brasil Foto: https://www.instagram.com/flynnagin11/

Os atores Brandon Flynn, Alisha Boe e Christian Navarro - Justin, Jessica e Tony da série Os 13 Porquês - chegaram no Brasil nesta sexta-feira, 14, e estão enlouquecendo os fãs.

Muita gente foi encontrá-los e conseguiu tirar fotos com os atores. No Twitter, a hashtag #WelcomeToBrazilTeam13 (bem-vindo ao Brasil time 13) é uma das mais comentadas do País.

Os três vieram participar do painel da Netflix na Comic Con Experience que ocorre em Olinda (PE). Eles estão com o colega Finn Jones, ator da série Punho de Ferro.

Veja algumas fotos e vídeos deles aqui no Brasil: