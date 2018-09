Atores de 'Game of Thrones' fizeram ovação de 15 minutos após lerem o último roteiro da série

Uma executiva da HBO revelou que o elenco da série 'Game of Thrones' fez uma ovação de 15 minutos após lerem o roteiro do último episódio da série Foto: Helen Sloan/HBO

Durante uma conferência do setor de televisão que ocorreu em Jerusalém, Israel, na última terça-feira, 13, a diretora de conteúdo da HBO, Francesca Orsi, revelou que após terminarem de ler o roteiro do último episódio de Game of Thrones, os atores e produtores da série se levantaram e fizeram uma ovação por 15 minutos.

"Nenhum membro do elenco tinha visto o roteiro antes e um a um os personagens começaram a morrer", disse Orsi, segundo a revista The Hollywood Reporter. "No final das contas, quando as últimas palavras do roteiro foram lidas, todo mundo começou a chorar e então teve uma ovação que durou 15 minutos", continuou.

Orsi também comentou que o orçamento dos spin-offs de Game of Thrones, que devem estrear na HBO na próxima década, serão compatíveis ao da série original. "Pelo que nós estamos planejando, um orçamento de US$ 50 milhões não seria o suficiente", falou a executiva.

A última temporada de Game of Thrones está com estreia prevista para a televisão em 2019 e contará com seis episódios que vão concluir a guerra pelo Trono de Ferro e a existência de Westeros.

VEJA TAMBÉM: Oito teorias que sobreviveram à sétima temporada de Game of Thrones.