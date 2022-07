Atores de 'Bridgerton' e 'White Collar' viverão romance em série

Jonathan Bailey e Matt Bomer viverão um romance em uma nova minissérie da Showtime. Foto: Netflix e Fox Studios

Na última segunda-feira, 11, foi anunciado que Jonathan Bailey e Matt Bomer viverão um romance em uma nova minissérie da Showtime. A informação foi confirmada pela própria emissora para o Entertainment Weekly. Intitulado como Fellow Travelers, a produção é baseada no romance de mesmo nome de Thomas Mallon.

A história é descrita como um romance mesclado com suspense em "partes iguais", tendo como pano de fundo a "era McCarthy Washington pós-Segunda Guerra Mundial", continuando por quatro décadas.

Matt Bomer, da série White Collar, será o "belo e carismático" Hawkins Fuller, um rapaz que foge de envolvimentos emocionais. Tudo muda, no entanto, quando ele conhece Tim Laughlin, interpretado por Jonathan Bailey - conhecido como Anthony em Bridgerton -, um homem repleto de idealismo e fé religiosa.

O romance começa quando o senador americano Joseph McCarthy e seu conselheiro-chefe Roy Cohn declaram guerra aos "subversivos e desviantes sexuais". O casal, no entanto, se cruza em diferentes momentos dos 40 anos seguintes: desde os protestos da Guerra do Vietnã nos anos 1960 até o movimento disco dos anos 1970 e a crise da Aids nos anos 1980.

Criada por Ron Nyswaner (Filadélfia, 1993), a minissérie também contará com Daniel Minahan de Halston, como diretor dos dois primeiros episódios. As filmagens começam neste mês em Toronto, no Canadá, mas ainda não há previsão de estreia.