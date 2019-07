Atores de ‘Breaking Bad’ postam foto e geram especulação de que estariam trabalhando juntos

Os atores Aaron Paul e Bryan Cranston, protagonistas da série 'Breaking Bad'. Foto: Instagram/@bryancranston

Os fãs de Breaking Bad que seguem os perfis oficiais de Bryan Cranston e Aaron Paul nas redes sociais ficaram intrigados com uma publicação que foi feita nesta terça-feira, 2.

Cranston, que interpreta o protagonista Walter White, divulgou uma foto em que aparece descalço em um rio com o parceiro da trama, o jovem Jesse Pinkman, e o emblemático chapéu.

“Ainda mais cedo”, diz a legenda da imagem, gerando especulação de que estariam trabalhando juntos novamente. Em junho, a dupla postou uma foto com os dizeres “em breve”, no Twitter.

Uma reportagem da Variety em novembro do ano passado anunciou que a série deveria virar filme. O criador teria assinado contrato de três anos com a Sony TV. Vince Gilligan irá escrever o roteiro, ser o produtor-executivo e o diretor do filme.

Há um ano, os atores declararam que gostariam de participar da série Better Call Saul, que conta a trajetória de vida e carreira de Saul Goodman, advogado da dupla em Breaking Bad. 'Se Vince Gilligan perguntasse, eu diria sim. Mesmo que seja apenas uma participação rápida', disse Bryan Cranston, intérprete de Walter White, na ocasião.