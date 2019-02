Atores de ‘Anos Incríveis’ se reúnem com a família 26 anos depois

Os atores Josh Saviano, Fred Savage e Danica McKellar na série 'Anos Incríveis'. Foto: Divulgação/ StarVista Entertainment/Time Life

Qual criança ou adolescente não torceu pelo amor de Kevin Arnold e Winnie Cooper em Anos Incríveis na década de 1990? E o que dizer da bela amizade entre Kevin e Paul Pfeiffer?

O ambiente escolar e as sensações próprias dessa idade foram registradas na série que foi ao ar de 1988 a 1993. No Brasil, foi transmitida pela TV Cultura.

Nesta quinta-feira, 7, os três atores se reuniram para um almoço de família. O momento foi registrado pela atriz Danica McKellar.

“Foi muito divertido conversar e ver como as lindas famílias deles estão. E eu totalmente concordo com o Josh quando ele disse que somos como uma família. Nós crescemos juntos, no final das contas”, disse.

Os seguidores de McKellar ficaram apaixonados pela imagem. “Boas recordações!” e “Obrigada por fazer parte da minha juventude” foram alguns dos comentários.

Dos três atores, dois seguem no mundo artístico 26 anos após o sucesso de Anos Incríveis. Danica McKeller, a Winnie Cooper, trabalha com dublagem de desenhos como DC Super Hero Girls. Fred Savage, o Kevin Arnold, continua atuando em filmes e séries como Modern Family e, atualmente, está em Amigos da Faculdade, pela Netflix.

Josh Saviano, o Paul Pfeiffer, foi o único que decidiu sair da carreira de ator e se tornar advogado. Em 1993, ele sumiu dos holofotes, gerando rumores de que ele seria o músico Marilyn Manson. O nome de batismo do roqueiro é Brian Hugh Warner.