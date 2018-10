Ator de 'Star Trek' diz que colegas escondem sexualidade para não perder grandes papéis

Aos 81 anos, Takei expôs sua opinião sobre o tema em entrevista ao jornal britânico The Evening Standard Foto: Paramount Pictures /Divulgação

George Takei, intérprete do oficial Hikaru Sulu, na franquia original de Star Trek, afirmou que colegas de profissão escondem suas orientações sexuais para não perder grandes papéis em Hollywood.

Aos 81 anos, Takei expôs sua opinião sobre o tema em entrevista ao jornal britânico The Evening Standard. "Eu sou um ator que esteve no armário e entendo porque muitos atores escolhem ficar dentro do armário", disse.

Casado desde 2008 com o também ator Brad Altman, Takei é hoje um dos ativistas do movimento LGBT+ mais famosos da indústria do entretenimento.

"É muito mais libertador se você assumir e continuar trabalhando, mas é uma decisão individual… Se você está vivendo um super-herói, um personagem machão musculoso, você pode perder sua carreira", afirma.