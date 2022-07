Ator de ‘The Walking Dead’ fará filme com Robert Pattinson que será produzido por Brad Pitt

Steven Yeun e Robert Pattinson vão trabalhar juntos. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN/ Tom Nicholson/Reuters

Steven Yeun irá se juntar a Robert Pattinson no elenco de Mickey 7. A informação de que o ator de The Walking Dead foi escalado é do Deadline.

Segundo o portal, Mickey 7 será dirigido por Bong Joon-ho, o premiado diretor de Parasita. O cineasta já trabalhou com Steven Yeun em Okja, de 2017.

O elenco também conta com Mark Ruffalo, de Vingadores: Ultimato, e Toni Collette, de Hereditário. Outros nomes devem ser anunciados em breve.

Além da direção de Bong Joon-ho, Mickey 7 será produzido por Brad Pitt. O projeto é do estúdio Warner Bros. Por enquanto, ainda não se sabe quando Mickey 7 chegará nos cinemas.