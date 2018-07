Ator de 'Stranger Things' agradece brasileiros e fãs reparam em detalhe

Gaten Matarazzo interpreta Dustin em "Stranger Things", série da Netflix que foi lançada em 15 de julho e já reúne uma legião de fãs Foto: Divulgação

Gaten Matarazzo, o Dustin de Stranger Things, agradeceu o carinho dos fãs brasileiros em um vídeo publicado em suas redes sociais. O ator de 13 anos é um dos mais queridos do elenco infantil da nova série da Netflix, lançada no dia 15 de julho e que arrebatou os assinantes da plataforma de streaming por misturar suspense, ficção científica e terror.

"Oi, pessoal! Gostaria de agradecer a todos os fãs do Brasil por todo apoio a mim e a todos de Stranger Things. Muito obrigado! Eu amo vocês", disse Gaten Matarazzo, que se esforçou para pronunciar o "muito obrigado" em português.

Em Stranger Things, Dustin é "banguela". Mas no vídeo publicado no Twitter, Instagram e Facebook, ele aparece com dentes e causou surpresa nos fãs. Gaten nasceu com displasia cleidocraniana, que retarda o crescimento dos dentes. A doença genética foi incorporada ao personagem da série da Netflix. Em maio, ele fez a primeira cirurgia para corrigir a dentição.