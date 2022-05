Ator de 'Sex Education' será novo protagonista de 'Doctor Who'

O ator Ncuti Gatwa, que viveu Eric em 'Sex Education', será protagonista em 'Doctor Who'. Foto: Instagram/@ncutigatwa

O ator ruandense-escocês Ncuti Gatwa, que interpretou o adolescente Eric Effiong em Sex Education, será o novo protagonista de Doctor Who. A informação foi confirmada em nota para a BBC pelo próprio ator.

"Não há palavras para descrever como estou me sentindo. Uma mistura de profundamente honrado, além de animado e, claro, um pouco assustado", desabafou Gatwa.

Ele será o sucessor de Jodie Whittaker como protagonista de Doctor Who. O ator vai ser o 14º doutor do programa e o primeiro ator negro a viver o papel.

“Ncuti nos deslumbrou, agarrou esse papel e conquistou as chaves da TARDIS em segundos. É uma honra e uma alegria trabalhar com ele, mal posso esperar para começar. Tenho certeza que você está morrendo de vontade de saber mais, mas estamos nos racionando por enquanto, com o maravilhoso final épico de Jodie ainda por vir. Mas eu prometo a você, 2023 será espetacular!”, afirmou o showrunner de Doctor Who, Russell T. Davies.

Ncuti Gatwa é o novo Doutor! O ator já foi indicado ao BAFTA por Sex Education e assume como 14º Doutor após a saída de Jodie Whittaker, e estará sob o domínio de Russell T Davies como showrunner! Bem-vindo à Tardis! #DoctorWho pic.twitter.com/f1b4i8VnOQ — Doctor Who Brasil (@doctorwhobrasil) May 8, 2022

"Esse papel e essa série significam tanto para tantas pessoas ao redor do mundo, inclusive para mim, e cada um dos meus talentosos antecessores lidaram com essa responsabilidade única e privilégio com o máximo cuidado. Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo", disse, garantindo que vai se entregar por completo ao projeto.

Aos 29 anos, Ncuti Gatwa conquistou o público com Sex Education, que está disponível na Netflix, e já tem a quarta temporada confirmada. A série já está com a quarta temporada confirmada. Doctor Who, no Brasil, está no serviço de streaming Globoplay.