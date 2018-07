Ator de 'Sense8' revela, em carta, motivo do cancelamento da série

Ator interpretava o policial Will Gorski Foto: Instagram/smithespis/

O ator Brian J. Smith, que interpretava o policial Will Gorski em Sense8, publicou uma carta em seu Twitter nesta sexta-feira, 9, na qual revela o motivo do fim da série: baixa audiência.

No texto, ele explica que a audiência do programa não justificava o alto valor que a Netflix investiu na produção e que a empresa busca, no fim das contas, o lucro.

"Lembrem que, para início de conversa, eles [os produtores] fizeram este estranho, maravilhoso e não convencional programa ser possível. E que a série teria continuado se ao menos a audiência justificasse os gastos. Pode não parecer justo perante a reação de fãs tão apaixonados, mas sempre, SEMPRE, tudo se resume aos números", escreveu.

O ator diz que a reação dos fãs foi levada em conta e defende que os protestos foram "a temporada final" da série. "Vocês podem descansar sabendo que, apesar de a série não continuar, vocês fizeram a diferença", escreve.

Ao fim da carta, Brian revela que sentirá falta de seu personagem. "Sempre verei Sense8 como uma espécie de sinfonia inacabada, um lembrete para nunca levar as coisas que amamos como certeza. Sentirei falta da série e sentirei falta de Gorski, mas sigo em frente e nunca mais serei o mesmo. Obrigado, do fundo do meu coração", finaliza.

Confira a carta completa, em inglês: