Ator de Luke Skywalker posta hashtag sobre Gizelly, do 'BBB 20'

O ator Mark Hamill Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

O ator Mark Hamill, conhecido por dar vida a Luke Skywalker em Star Wars, chamou atenção dos fãs do BBB 20 por fazer um tuíte relacionado ao programa na tarde desta segunda-feira, 13.

"Mark, por favor, tuíte #ForaGizelly", pediu uma fã brasileira. Cerca de 15 horas depois, Mark Hamill atendeu ao seu pedido e postou "#Foragizelly". Até o momento de publicação desta nota, havia cerca de 40 mil curtidas e 18 mil retweets na postagem.

"Mark, muito obrigada, que a força esteja com todos nós!", respondeu a fã. O termo "Luke Skywalker" chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil por conta do fato.

Gizelly está atualmente no Paredão do BBB 20, disputado contra Babu Santana e Mari Gonzalez. A eliminação ocorrerá na noite de terça-feira, 14.

Confira abaixo o tuíte de Mark Hamill, o Luke Skywalker, sobre Gizelly do BBB 20.