Ator de 'Gilmore Girls' diz que se sentiu 'humilhado e objetificado' em cena da série; entenda

Scott Patterson como Luke em 'Gilmore Girls: Um Ano para Recordar', revival da série lançado em 2016. Foto: Netflix

Scott Patterson, que interpretou Luke em Gilmore Girls, revelou durante um episódio do seu podcast I Am All In with Scott Patterson que se sentiu objetificado e humilhado em uma cena da série.

O momento abordado pelo ator acontece no episódio 19 da terceira temporada, quando o personagem está deitado consertando um fogão e Lorelai (Lauren Graham) e Sookie (Melissa McCarthy) começam a conversar sobre o formato do bumbum dele.

"Me fez ficar realmente constrangido. É irritante porque você está sendo tratado como um objeto. E é perturbador, e eu tive que suportar isso durante toda a cena e muitas tomadas. Era tudo sobre a bunda", disse.

Segundo Patterson, as pessoas ficaram falando sobre a cena o dia todo durante as gravações: "Foi o momento mais perturbador que já passei naquele set. Eu mal podia esperar para aquele dia acabar".

"Se coloque no meu lugar: ficar lá, na frente de todas aquelas pessoas filmando, e é assim que o criador desse programa vê esse personagem. Que você pode humilhá-lo e tirar sua dignidade durante toda aquela cena e tudo bem. Não estava tudo bem comigo, eu odiei", completou.

O ator ainda afirmou que, mesmo que o episódio tenha ido ao ar em 2003, não significado que "esteja tudo bem"."É tão repugnante para as mulheres objetificar os homens quanto para os homens objetificar as mulheres e é tão prejudicial quanto. Foi apenas o dia mais ofensivo que eu já passei em um set", pontuou.

Patterson não chegou a falar sobre o assunto na época porque, de acordo com ele, estava preocupado com seu emprego e questões como essa não eram levadas tão a sério quanto hoje.

Gilmore Girls esteve no ar entre 2000 e 2007, e teve um revival de quatro episódios em 2016, do qual Patterson também fez parte. A série mostra o dia a dia de Lolerai e Rory Gilmore (Alexis Bledel), mãe e filha que vivem na cidadezinha fictícia Stars Hollow.

Confira a cena no idioma original e o episódio do podcast I Am All In with Scott Patterson: