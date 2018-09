Ator comenta episódio de 'This Is Us' exibido após o Super Bowl

Milo Ventimiglia interpreta o patriarca de uma família em 'This Is Us' Foto: Brace Hemmelgarn / USA TODAY Sports

ATENÇÃO: ESSA MATÉRIA CONTÉM SPOILERS SOBRE O 14º EPISÓDIO DA SEGUNDA TEMPORADA.

O episódio especial de This Is Us que foi ao ar nesse domingo, 4, após a 52ª edição do Super Bowl, trouxe uma situação nada agradável para os fãs da série. Jack, o patriarca da família, morreu de uma parada cardíaca.

Apesar disso, os fãs não precisam se preocupar com uma possível saída do personagem da série. Graças à sua estrutura temporal, que varia entre cenas do passado, presente e futuro, Jack ainda estará presente em boa parte da série.

É o que garante Milo Ventimiglia, ator que interpreta o patriarca. "Eu acho que vai ser difícil para as pessoas aceitarem, mas o que elas deveriam saber é que mesmo quando a morte do Jack acontecer, isso não quer dizer que ele irá sair da série. Ainda há muita história a ser contada sobre ele", disse ao Entertainment Weekly.