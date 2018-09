Assista aos trailers do crossover entre ‘Scandal’ e ‘How To Get Away With Murder’

A emissora norte-americana ABC divulgou os primeiros trailers do esperado crossover entre as séries 'How to Get Away With Murder' e 'Scandal' Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A emissora norte-americana ABC divulgou os trailers do esperado crossover entre as séries Scandal e How To Get Away With Murder, ambas produzidas pela roteirista Shonda Rhimes. O especial, que irá ao ar no próximo dia 1º de março, terá duas horas de duração e serão dois episódios, sendo um ambientado no universo da advogada, e outro no da chefe de gabinete da presidente Mellie Grant.

No primeiro episódio do especial, Allow Me to Reintroduce Myself, de Scandal, Annalise Keating (Viola Davis, protagonista de HTGAWM) vai pedir ajuda de Olivia (Kerry Washington) para arguir um importante caso na Suprema Corte dos Estados Unidos. O episódio será dirigido por Tony Goldwyn, que interpretou o presidente dos Estados Unidos na série, e foi escrito por Raamla Mohamed.

O segundo episódio vai continuar a história dentro do mundo de HTGAWM. Com título de Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania, Olivia vai se preparar para o caso enquanto Bonnie (Lisa Weil) descobre informações sobre o que realmente aconteceu na noite em que Simon (Behzad Dabu) levou tiros. O episódio será dirigido por Zetna Fuentes, com roteiro feito por Morenike Balogun e Sarah L. Thompson.

Veja abaixo os trailers.