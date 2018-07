Assista ao trailer de 'Vingadores: Guerra Infinita' narrado pelo Faustão

Canal do YouTube fez vídeo de Faustão narrando trailer de 'Vingadora: Guerra Infinita'. Foto: Reprodução de cena do trailer/Marvel

O tão esperado trailer de Vingadores: Guerra Infinita foi finalmente divulgado na última quarta-feira, 29, e, como o brasileiro não decepciona, foram criados muitos memes com as cenas do filme da Marvel.

Uma das paródias publicadas na internet foi a versão do trailer narrada pelo Faustão, feita pelo canal MrFireSpyre. A brincadeira já foi feita anteriormente pelo mesmo canal com a série Stranger Things.

O filme vai estrear no dia 26 de abril de 2018.

Assista ao resultado abaixo: