'As Visões da Raven' vai ganhar um spin-off

'As Visões da Raven' vai ganhar uma nova versão. Foto: Reprodução

Gostava de As Visões da Raven? Pois a série, exibida entre 2003 e 2007, vai ganhar um spin-off no Disney Channel, ainda sem título, de acordo com anúncio do canal nesta quinta-feira, 27.

Na nova série, Raven é uma mãe divorciada que tem um filho e uma filha pré-adolescentes, e um deles herdou a habilidade de ver flashes do futuro. A boa notícia é que a atriz não vai mudar: Raven-Symone vai dar vida a protagonista novamente. Os atores que vão interpretar as crianças ainda não foram divulgados.

Atualmente, a atriz é uma das apresentadora dos The View, talkshow da ABC. Em dezembro, ela vai sair da emissora para produzir a nova série.

E parece que já tem bastante gente ansiosa pela volta da Raven:

UM SPINOFF DE AS VISÕES DA RAVEN É TUDO QUE EU PRECISAVA PRA CONTINUAR VIVENDO — t (@potterimortal) 27 de outubro de 2016

VAI TER SPIN OFF DE AS VISÕES DA RAVEN COM A PRÓPRIA RAVEN DE VOLTA AHHHHHHHHHHHHHHH — Carolina (@SwiftieCarolina) 27 de outubro de 2016

As visões da Raven, o futuro vejo sim, as visões da raven, isso é mistério pra mim aí que saudades — Nome de Bolsa (@victorhdavid) 27 de outubro de 2016

To fora de mim com essa nova temporada/spin off de As Visões da Raven pic.twitter.com/j9weXCZCAo — Rainha da Insônia (@FeehGarcia) 27 de outubro de 2016