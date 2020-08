'As Meninas Superpoderosas' ganhará série em live-action

O filme em live action baseado no mangá estreou no Brasil em 2017 com o título ‘A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell’. O longa recebeu duras críticas por trazer Scarlett Johansson, atriz americana, no papel da personagem principal em vez de uma atriz oriental.

Foto: Reprodução de cena do filme 'A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell' (2017) / Paramount Pictures