‘As duas Nazarés juntas?’, se surpreende Aguinaldo Silva durante episódio de ‘Segundo Sol’

As atrizes Renata Sorrah e Adriana Esteves. Foto: Reprodução/TV Globo

Aguinaldo Silva bem que tentou reviver a vilã Nazaré Tedesco, personagem interpretado por Renata Sorrah em Senhora do Destino, mas foi barrado pela cúpula da TV Globo. Ele é autor da nova novela das nove, O Sétimo Guardião, que estreia em 12 de novembro.

Acompanhando a reta final de Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro, Aguinaldo se surpreendeu ao ver o reencontro de Renata Sorrah e Adriana Esteves como mãe e filha. “As duas Nazarés juntas? Ah, João, essa foi demais. Eu quis trazer a Naza de volta e não consegui e você me traz as duas juntas, a madura e a novinha? Adorei”, escreveu o autor no perfil oficial dele no Twitter.

Os internautas não perdoaram. “Adriana Esteves e Renata Sorrah damas da TV brasileira” e Adriana Esteves e Renata Sorrah, divas e ícones da teledramaturgia” foram alguns dos comentários.