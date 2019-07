'As Branquelas': Marlon Wayans desmente Terry Crews sobre continuação

Marlon Wayans e Shawn Wayans como as personagens Tiffany e Brittany no filme 'As Branquelas', lançado em 2004. Foto: Sony Pictures / Handout / Reuters

O ator Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme As Branquelas ao lado de seu irmão, Shawn Wayans, usou seu perfil no Instagram para esclarecer as recentes declarações dadas por Terry Crews de que uma sequência do filme, As Branquelas 2, poderia acontecer em breve.

Marlon publicou uma foto sua caracterizado como a personagem Tiffany em um momento constrangedor do filme na noite da última quarta-feira, 3, para explicar a situação.

"A minha cara quando Terry Crews diz ao mundo que As Branquelas 2 está acontecendo, mas ainda não temos um acordo em vigor... Agora todos os fãs do mundo enviam mensagens animados: 'É verdade?!'. Bem... Não! Ainda não. Oh, Terry", escreveu Marlon.

Terry Crews respondeu o colega em um comentário na postagem: "Desculpe, cara! Só estarei pronto quando você estiver".

VEJA TAMBÉM: Como estão os atores de Todo Mundo Odeia o Chris 10 anos depois do fim da série

As Branquelas vai ter uma continuação?

A possibilidade de uma sequência da comédia As Branquelas veio à tona após uma entrevista de Terry Crews ao Watch What Happens Live with Andy Cohen, em que o ator afirmou: "Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo 'cara, vamos fazer, vamos entrar nessa'".

Em seguida, Crews, que também é conhecido por ter interpretado o personagem Julius em Todo Mundo Odeia o Chris, brincou: " [o filme foi lançado] 15 anos atrás! Estou me mantendo em forma apenas para este filme! Estou esperando há 15 anos para fazer As Branquelas 2!"

Confira a publicação feita por Marlon Wayans sobre a suposta continuação de As Branquelas abaixo:

Assista ao momento em que Terry Crews fala sobre a possibilidade de uma sequência para As Branquelas.

Relembre abaixo uma das cenas marcantes de Terry Crews em As Branquelas: