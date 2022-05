Ary Fontoura cuspiu de verdade em Claudia Raia em cena de 'A Favorita'

Claudia Raia e Ary Fontoura como Donatela e Silveirinha em 'A Favorita'. Foto: Thiago Prado Neris e Kiko Cabral/Globo

O ator Ary Fontoura revelou que cuspiu de verdade na atriz Claudia Raia durante as gravações da novela A Favorita, que será reprisada pela TV Globo a partir do dia 16 de maio no Vale A Pena Ver de Novo.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o artista relembrou uma das cenas mais marcantes da produção. Quando Donatela (Claudia Raia) descobre que o mordomo Silveirinha (Ary Fontoura) é aliado de Flora (Patrícia Pillar), sua maior inimiga, os dois entram em um embate e o mordomo cospe na patroa.

​"É uma cena cruel. Estávamos tomados pela emoção. Começamos a brigar e foi indo, foi indo, foi indo e as coisas aconteceram, eu cuspi de verdade na Claudia. É claro que a gente não pode perder a razão, mas há cenas que são tão envolventes que temos que tomar muito cuidado para não ultrapassar limites", disse o ator à coluna.

A novela de João Emanuel Carneiro foi ao ar originalmente entre 2008 e 2009 e é focada na relação entre Flora e Donatela que, além de amigas, eram uma dupla sertaneja antes de se tornarem rivais.