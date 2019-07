Artistas são cotados para papel de Elvis Presley em filme sobre o cantor; veja quais são

Nos anos 60, a cantora gospel Mahalia Jackson, então deputada estadual, teve um encontro com Elvis e com Barbara McNair. Mahalia tentou arrastá-lo para ser atração de um show beneficente. Elvis foi gracioso: "Oh, senhora deputada Jackson, estou tão feliz em conhecê-la... Eu adoraria fazer isso, mas tenho que pedir ao Coronel", disse o roqueiro, referindo-se ao seu empresário, Coronel Parker. Quando ficou apenas com Barbara, ele confessou: "'Eu nunca vou fazer isso, o Coronel não vai me deixar"

Foto: Reprodução